Под Бобруйском патруль внутренних войск обстрелял на железной дороге партизан 48 31.03.2022, 17:48

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Партизаны сумели скрыться.

Под Бобруйском патруль внутренних войск обстрелял на железной дороге группу партизан. Однако последним удалось скрыться с места проведения акции, сообщает euroradio.fm со ссылкой на железнодорожников.

Происшествие случилось ночью 30 марта возле остановки Бабино на железной дороге в Бобруйском районе (участок Осиповичи — Жлобин). Там участники "рельсовой войны" вскрыли два релейных шкафа. Один из них они успели поджечь. В это время группа бойцов внутренних войск, которая находилась в лесополосе и должна была охранять упомянутое оборудование, открыла огонь из боевого оружия. Но партизаны не пострадали и ушли от преследования.

Спецназ внутренних войск начал охранять оборудование на железной дороге в Беларуси после начала "рельсовой войны" — партизаны создают препятствия для движения поездов с российской военной техникой. Последние диверсии произошли под Борисовом и Осиповичами.

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