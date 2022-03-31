Два населенных пункта на Черниговщине освобождены от оккупантов

Два населенных пункта на Черниговщине освобождены от оккупантов2
- 31.03.2022, 17:52
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В настоящее время продолжаются мероприятия по очистке местности от минно-взрывных «подарков».
На Черниговщине подразделениями ОК "Північ" освобождены два населенных пункта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".
Как отмечается, два населенных пункта Черниговской области - Слобода и Лукашевка - освобождены подразделениями оперативного командования "Північ".
В настоящее время продолжаются мероприятия по очистке местности от минно-взрывных "подарков", оставленных россиянами и помощи местным жителям, которые были в оккупации.