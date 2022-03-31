закрыть
31 марта 2022, четверг, 21:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Два населенных пункта на Черниговщине освобождены от оккупантов

2
  • 31.03.2022, 17:52
  • 5,158
Два населенных пункта на Черниговщине освобождены от оккупантов

В настоящее время продолжаются мероприятия по очистке местности от минно-взрывных «подарков».

На Черниговщине подразделениями ОК "Північ" освобождены два населенных пункта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, два населенных пункта Черниговской области - Слобода и Лукашевка - освобождены подразделениями оперативного командования "Північ".

В настоящее время продолжаются мероприятия по очистке местности от минно-взрывных "подарков", оставленных россиянами и помощи местным жителям, которые были в оккупации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина
Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип