США ввели новые санкции против российских лиц, которые связаны с киберактивностью

США ввели новые санкции против российских лиц, которые связаны с киберактивностью2
- 31.03.2022, 18:14
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Список.
Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против физических и юридических лиц России. На этот же раз ограничения коснулись тех, кто связан с киберактивностью.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
Санкции коснулись 13 человек и 21 предприятие.
Кто из физических лиц попал в список санкций:
Бернова Евгения Владимировна;
Бобков Сергей Алексеевич;
Дубровский Вячеслав Юрьевич;
Гладких Евгений Викторович;
Гринин Евгений Александрович;
Кругово Антон Алексеевич;
Рисованный Константин Васильевич;
Николаева Ирина Викторовна;
Подгорнова Евгения Александровна;
Соболев Никита Александрович;
Топчи Тамара Александровна;
Ершов Сергей Александрович;
Захаров Андрей Георгиевич.
Кто из юридических лиц попал в список санкций:
Alexsong Pte Ltd;
АО "Вектор";
Djeco Group Holding LTD;
Invention Bridge;
JSC "Mikron";
MAJORY LLP;
MALBERG LTD Company;
MaltaRent LTD;
Molecular Electronics Research Institute;
ООО "Фотон ПРО";
ООО "НТЦ МЕТРОТЕК";
ООО Pumpkin House;
ООО "РОБИН ТРЕЙД";
ООО "Серния Инжиниринг";
ООО "Сертал';
PHOTON PRO LLP;
QuantLog Oy;
Sci Griber;
Sernia-film;
Т-Платформы.