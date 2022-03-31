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США ввели новые санкции против российских лиц, которые связаны с киберактивностью

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  • 31.03.2022, 18:14
  • 3,936
США ввели новые санкции против российских лиц, которые связаны с киберактивностью

Список.

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против физических и юридических лиц России. На этот же раз ограничения коснулись тех, кто связан с киберактивностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Санкции коснулись 13 человек и 21 предприятие.

Кто из физических лиц попал в список санкций:

Бернова Евгения Владимировна;

Бобков Сергей Алексеевич;

Дубровский Вячеслав Юрьевич;

Гладких Евгений Викторович;

Гринин Евгений Александрович;

Кругово Антон Алексеевич;

Рисованный Константин Васильевич;

Николаева Ирина Викторовна;

Подгорнова Евгения Александровна;

Соболев Никита Александрович;

Топчи Тамара Александровна;

Ершов Сергей Александрович;

Захаров Андрей Георгиевич.

Кто из юридических лиц попал в список санкций:

Alexsong Pte Ltd;

АО "Вектор";

Djeco Group Holding LTD;

Invention Bridge;

JSC "Mikron";

MAJORY LLP;

MALBERG LTD Company;

MaltaRent LTD;

Molecular Electronics Research Institute;

ООО "Фотон ПРО";

ООО "НТЦ МЕТРОТЕК";

ООО Pumpkin House;

ООО "РОБИН ТРЕЙД";

ООО "Серния Инжиниринг";

ООО "Сертал';

PHOTON PRO LLP;

QuantLog Oy;

Sci Griber;

Sernia-film;

Т-Платформы.

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