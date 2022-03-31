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Впечатляющие фото из освобожденного Ирпеня, где было остановлено наступление оккупантов на Киев

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  • 31.03.2022, 18:26
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Впечатляющие фото из освобожденного Ирпеня, где было остановлено наступление оккупантов на Киев
Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk

Город-герой.

После упорных боев ВСУ 28 марта освободили Ирпень Киевской области. По данным местных властей, российские террористические подразделения во время оккупации убили от 200 до 300 мирных жителей, половина зданий разрушена, пишет «Новое время».

В настоящее время город полностью зачищен от оккупантов, однако обстрелы из района Бучи и Ворзеля продолжаются. Также в Ирпене немало неразорванных снарядов и мин. Мэр Александр Маркушин предостерег эвакуированных от скорейшего возвращения домой.

До войны в этом живописном пригороде Киева проживало около 70 тысяч человек. Сейчас осталось не больше 3,5 тысяч.

Тела погибших вывозят из города сотрудники ГСЧС.

Вооруженные силы Украины, полиция и терроборона полностью контролируют Ирпень, зачищая его от диверсантов и мародеров.

Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS TV
Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS TV
Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS TV
Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk
Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk
Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk
Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS TV
Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk
Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
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