Впечатляющие фото из освобожденного Ирпеня, где было остановлено наступление оккупантов на Киев

Впечатляющие фото из освобожденного Ирпеня, где было остановлено наступление оккупантов на Киев8
- 31.03.2022, 18:26
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Город-герой.
После упорных боев ВСУ 28 марта освободили Ирпень Киевской области. По данным местных властей, российские террористические подразделения во время оккупации убили от 200 до 300 мирных жителей, половина зданий разрушена, пишет «Новое время».
В настоящее время город полностью зачищен от оккупантов, однако обстрелы из района Бучи и Ворзеля продолжаются. Также в Ирпене немало неразорванных снарядов и мин. Мэр Александр Маркушин предостерег эвакуированных от скорейшего возвращения домой.
До войны в этом живописном пригороде Киева проживало около 70 тысяч человек. Сейчас осталось не больше 3,5 тысяч.
Тела погибших вывозят из города сотрудники ГСЧС.
Вооруженные силы Украины, полиция и терроборона полностью контролируют Ирпень, зачищая его от диверсантов и мародеров.