С 1 июня изменятся тарифы на теплоснабжение в Минске 3 31.03.2022, 18:29

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Плата за потребленные гигакалории — самая высокая в жировке.

О тарифах на услуги отопления и горячего водоснабжения агентству «Минск-Новости» рассказали на предприятии «Минсккоммунтеплосети».

Тарифы для населения устанавливаются постановлением Совета Министров строго в соответствии с действующим законодательством. В последние годы они повышались на 1,5–2 рубля один раз в год с 1 июня.

Централизованное теплоснабжение многоквартирного дома подразумевает расходы на отопление и горячее водоснабжение. Плата за потребленные гигакалории — самая высокая в жировке. Связано это с тем, что около 67 % в стоимости услуги занимают расходы на топливно-энергетические ресурсы — природный газ и электрическую энергию.

В настоящий момент действует прошлогодний тариф - 21,9245 рубля за 1 Гкал. Уже с 1 июня 2022 года он возрастет до 23,859 рубля.

«Необходимо понимать, что постепенное повышение субсидируемого тарифа на эту жилищно-коммунальную услугу проводится для снижения нагрузки на бюджет и промышленные предприятия, но только с учетом роста доходов граждан, — пояснила заместитель директора по экономическим вопросам предприятия Анастасия Иванова.

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