закрыть
31 марта 2022, четверг, 21:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Одессе 1 апреля проведут военную Юморину-Джавелину

5
  • 31.03.2022, 18:39
  • 3,356
В Одессе 1 апреля проведут военную Юморину-Джавелину
Юморина в Одессе
Фото:УНИАН

В программе запланированы флешмоб, артвыставка и концерт.

Одесский городской совет объявил о праздновании военной Юморины 1 апреля. В программе запланированы флешмоб, артвыставка и концерт.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Программа мероприятия следующая:

10:30 — 11:30 — флешмоб Чемодан-вокзал-россия (у центрального входа железнодорожного вокзала)

12:00 — 16:00 — благотворительный онлайн-марафон в поддержку Вооруженных сил Украины

Хедлайнерами праздника станут исполнители Коля Серга и Олег Скрипка. Также в рамках марафона будет проходить арт-выставка военной сатиры. Ее посетить можно будет со 2 апреля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина
Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип