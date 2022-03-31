В Одессе 1 апреля проведут военную Юморину-Джавелину

В Одессе 1 апреля проведут военную Юморину-Джавелину5
- 31.03.2022, 18:39
- 3,356
В программе запланированы флешмоб, артвыставка и концерт.
Одесский городской совет объявил о праздновании военной Юморины 1 апреля. В программе запланированы флешмоб, артвыставка и концерт.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Программа мероприятия следующая:
10:30 — 11:30 — флешмоб Чемодан-вокзал-россия (у центрального входа железнодорожного вокзала)
12:00 — 16:00 — благотворительный онлайн-марафон в поддержку Вооруженных сил Украины
Хедлайнерами праздника станут исполнители Коля Серга и Олег Скрипка. Также в рамках марафона будет проходить арт-выставка военной сатиры. Ее посетить можно будет со 2 апреля.