В Одессе 1 апреля проведут военную Юморину-Джавелину 5 31.03.2022, 18:39

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Юморина в Одессе

Фото:УНИАН

В программе запланированы флешмоб, артвыставка и концерт.

Одесский городской совет объявил о праздновании военной Юморины 1 апреля. В программе запланированы флешмоб, артвыставка и концерт.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Программа мероприятия следующая:

10:30 — 11:30 — флешмоб Чемодан-вокзал-россия (у центрального входа железнодорожного вокзала)

12:00 — 16:00 — благотворительный онлайн-марафон в поддержку Вооруженных сил Украины

Хедлайнерами праздника станут исполнители Коля Серга и Олег Скрипка. Также в рамках марафона будет проходить арт-выставка военной сатиры. Ее посетить можно будет со 2 апреля.

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