В Украине национализируют 400 российских и белорусских вагонов

В Украине национализируют 400 российских и белорусских вагонов5
- 31.03.2022, 18:41
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Осуществляется оценка стоимости железнодорожного подвижного состава.
Национализацию 400 белорусских и российских железнодорожных вагонов, инициировало Бюро экономической безопасности Украины.
«Перечень выявленных товарно-материальных ценностей направлен в „Укрзализныцю“ и военно-гражданскую администрацию Черкасской области для принятия решения относительно дальнейшей национализации», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в зоне таможенного контроля одного из городов обнаружен железнодорожный вагон с электрооборудованием (12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей), принадлежащий белорусскому предприятию.
В настоящее время осуществляется оценка стоимости железнодорожного подвижного состава и электрооборудования.
Ранее Бюро экономической безопасности вместе с Волынской областной военной администрацией обнаружили на одном из пунктов пропуска на границе с Беларусью 7 грузовиков. Их конфисковали и передали на нужды ВСУ.
Ранее на железнодорожных станциях, расположенных в Винницкой области, правоохранители изъяли 21 вагон минеральных удобрений стоимостью около 24 млн гривен (около 810 тысяч долларов).