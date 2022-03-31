ВСУ зафиксировали отвод от Киева 700 единиц техники оккупантов 6 31.03.2022, 18:46

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иллюстрационное фото

Но радоваться рано.

Вооруженные силы Украины зафиксировали частичное отведение батальонных тактических групп российских оккупационных войск от Киева. В населенных пунктах Киевщины продолжаются меры по освобождению и зачистках от оккупантов, сообщил на брифинге замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, передает inforesist.org.

«За ночь было насчитано почти 700 единиц техники, отошедших в сторону Иванкова, в сторону белорусской границы. Мы рассматриваем 2 варианта: либо это идет передислокация и перегруппировка, либо есть вероятность, что эти БТГ частично отходят, появятся на Донбассе», — рассказал Грузевич.

По его словам, российские пропагандисты во всю рассказывают о якобы плановом отводе войск от Киева и Чернигова, но в целом враг лишь перестроил свои стратегические цели.

“Пытается все силы бросить на восток, чтобы вывести свои войска на админграницы Донецкой и Луганской областей”, — отметил генерал.

Грузевич подчеркнул, что вокруг Киева остаются “довольно немаленькие” силы РФ. Бояться нечего, но вред они могут нанести.

В Сухопутных войсках напомнили, что оккупанты продолжают наносить удары по Киеву, однако “врага в столице точно не будет”.

Что касается Киевской области, то Грузевич пообещал хорошие новости в ближайшее время.

Также он сообщил, что Ирпень уже контролируется украинскими военными, но пока нет разрешения гражданскому населению туда возвращаться, поскольку сохраняется угроза обстрелов. Кроме того, оккупанты оставили в области очень много ловушек.

«Только за вчера мы сняли почти 7 минных полей большой мощности в 3 населенных пунктах», — добавил генерал.

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