Мать пленного оккупанта увидела видео с ним и начала просить прощения 32 31.03.2022, 19:04

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Пришло прозрение.

Журналист Юрий Бутусов показал переписку с матерью старшего лейтенанта ВС РФ Дмитрия Молчанова, который попал в плен к украинским военным возле села Малая Рогань Харьковской области. Женщина заявила, что ее сын «невиновен» и она готова нести наказание перед украинским народом.

Накануне Бутусов обнародовал в Facebook видео допроса старшего лейтенанта 59-го танкового полка 144-й дивизии Молчанова. Оккупант рассказал о потерях своего подразделения и признался, что отвечал за связь.

Оказалось, что бабушка Молчанова сейчас живет в селе Новополье под Кривым Рогом. Это подтвердила и мать оккупанта, которая увидела видео со своим сыном и написала журналисту.

«Прозрение у некоторых россиян происходит только после того, как военные преступники попадают в плен», — отметил Бутусов.

Мать оккупанта попросила связаться с ней и заявила, что сама виновна в том, что ее сын пошел учиться в военный вуз. Женщина отметила, что “все ее знакомые против войны”.

Ей ответили, что Молчанов и его товарищи убили сотни мирных людей, в том числе женщин. Он спокойно наблюдал за тем, как обстреливают гражданские автомобили на трассе в Малой Рогани и помогал обстреливать Харьков. Если женщина хочет увидеть своего сына, то ей нужно приехать в Украину.

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