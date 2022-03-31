В Минске часть квартир подешевела в марте на $20 тысяч 6 31.03.2022, 19:06

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Цены снизили более половины продавцов.

В марте на столичном рынке недвижимости наблюдалось снижение стоимости выставленного на продажу жилья — от 2 до 20 тысяч долларов. Об этом рассказал агентству «Минск-Новости» замдиректора компании «Авангард Недвижимость» Александр Лазарев.

Цены снизили более половины продавцов. Некоторые приняли решение не делать скидку и приостановить продажи, а 20% — сохранили прежнюю стоимость жилья. В результате по объектам, которые не стали дешевле, показы почти полностью остановились, а собственники, согласившиеся уменьшить цену, уже с середины марта снова начали получать звонки.

Тем не менее квартиры в элитных комплексах с хорошей планировкой или качественным ремонтом в марте по-прежнему пользовались спросом, даже если скидки на них не было.

Сильнее цены снижаются на дорогое жилье. То есть, если квартира продавалась за 35−37 тысяч долларов, ее стоимость не упадет на 10−15%, поскольку в настоящий момент самый дешевый сегмент жилья в Минске — 33−35 тысяч долларов, всего на пару тысяч меньше, чем было раньше.

— Не стали квартиры [массово] стоить меньше 30 тысяч, — подчеркнул Александр Лазарев.

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