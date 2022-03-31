Испания направила Украине 10 самолетов с оружием и гуманитарной помощью

Испания направила Украине 10 самолетов с оружием и гуманитарной помощью12
- 31.03.2022, 19:13
- 10,108
Cемь самолетов отправили с наступательным оружием.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о направлении в Украину десять самолетов с военной помощью.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Europapress, об этом глава министерства сообщила во время посещения авиабазы Морон.
По данным журналистов, семь самолетов отправили с наступательным оружием, а еще три – с оборонительными или гуманитарными материалами. Они будут садиться в граничащих с Украиной странах, детали цепей поставок испанское правительство не разглашает.
По ее словам, помощь Украине оказывают для того, чтобы скорее наступил мир. Однако Министерство обороны Испании рассматривает возможность того, что война в Украине может затянуться.
Роблес настаивает на том, что эти поставки будут продолжаться, учитывая нужды Украины, а также наличие в вооруженных силах Испании. Известно, что последний рейс в Украину был доставлен бронированной машиной скорой помощи для эвакуации раненых из Мариуполя.
"Готовность Испании, как и других стран НАТО и Евросоюза, состоит в том, чтобы помочь максимальному количеству граждан Украины. Мы пришлем все необходимое", - сказала Маргарита Роблес.