Ахметов: Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме 10 31.03.2022, 19:30

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Против РФ будут поданы иски.

Бизнесмен Ринат Ахметов уверен, что по окончанию войны Украина получит от России репарации в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Ахметова для Bloomberg.

"Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме", - заявил бизнесмен.

Он также добавил, что принадлежащие ему предприятия SCM подадут иски против Российской федерации по возмещению ущерба, причиненной военной агрессией.

"SCM обязательно подаст иск к Российской Федерации с требованием возместить весь ущерб, причиненный российской военной агрессией", - сказал Ахметов.

Однако сейчас, все усилия бизнесмена и его активов сосредоточены на том, чтобы Украина победила в войне, развязанной Россией.

"Все наши усилия сосредоточены на единственном, что имеет значение, - помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания", - подчеркнул Ринат Ахметов.

Напомним, с начала войны предприятия Ахметова начали оказывать материальную и техническую поддержку вооруженным силам и силам территориальной обороны для защиты суверенитета Украины.

Также его бизнесы вместе с благотворительным фондом развернули программы гуманитарной помощи пострадавшим от войны мирным гражданам.

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