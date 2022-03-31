закрыть
31 марта 2022, четверг, 21:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ахметов: Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме

10
  • 31.03.2022, 19:30
  • 7,072
Ахметов: Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме

Против РФ будут поданы иски.

Бизнесмен Ринат Ахметов уверен, что по окончанию войны Украина получит от России репарации в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Ахметова для Bloomberg.

"Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме", - заявил бизнесмен.

Он также добавил, что принадлежащие ему предприятия SCM подадут иски против Российской федерации по возмещению ущерба, причиненной военной агрессией.

"SCM обязательно подаст иск к Российской Федерации с требованием возместить весь ущерб, причиненный российской военной агрессией", - сказал Ахметов.

Однако сейчас, все усилия бизнесмена и его активов сосредоточены на том, чтобы Украина победила в войне, развязанной Россией.

"Все наши усилия сосредоточены на единственном, что имеет значение, - помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания", - подчеркнул Ринат Ахметов.

Напомним, с начала войны предприятия Ахметова начали оказывать материальную и техническую поддержку вооруженным силам и силам территориальной обороны для защиты суверенитета Украины.

Также его бизнесы вместе с благотворительным фондом развернули программы гуманитарной помощи пострадавшим от войны мирным гражданам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина
Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип