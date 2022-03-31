Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами» за рубли 23 31.03.2022, 19:32

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Евросоюз и государства G7 отклонили это требование.

Президент России Владимир Путин в четверг, 31 марта, подписал указ, устанавливающий новые правила продажи природного газа "недружественным странам" с 1 апреля. Государства - покупатели ресурса из этого перечня должны открывать рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты газа, передает DW.

Официальная Москва будет расценивать отсутствие платежей в рублях как неисполнение обязательств со стороны покупателей, указал глава государства. Это будет означать остановку действующих контрактов, добавил он.

Глава Минфина ФРГ: Платить за энергоносители из РФ будем в евро

Германия - крупнейший зарубежный клиент "Газпрома" - уже прокомментировала позицию российской стороны. Официальный Берлин продолжит оплачивать российские энергоносители в евро, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner). Федеративная Республика изучит детали российских требований, добавил он.

Выступая на совместной пресс-конференции с главой Минфина Франции Бруно Ле Мэром, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) заявил, что Берлин готов ко всем сценариям, включая прекращение поставок российского газа в Европу. По его словам, попытка России разделить западных союзников, требуя оплаты газа в рублях, провалилась. Германский министр добавил, что западные страны не намерены поддаваться на "шантаж" со стороны РФ.

Несколькими днями ранее Путин потребовал перевести расчеты за поставки газа и нефти в "недружественные страны" с евро и долларов на рубли. Страны Евросоюза и "Группы семи" отклонили это требование. 30 марта Роберт Хабек активировал режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок газа из РФ.

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