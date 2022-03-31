В Беларуси подняли НДС для интернет-провайдеров 6 31.03.2022, 19:54

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Также введен сбор для рекламодателей.

В Беларуси повышают налог на добавленную стоимость на услуги передачи данных — с 25% до 26%. Новшества предусмотрены указом № 131 «О развитии средств массовой информации», который подписал Лукашенко. По всей видимости, речь идет про интернет-провайдеров. Также чиновники вводят сбор за размещение рекламы: наружной и в транспорте — 10% от стоимости рекламных услуг, а в остальных случаях — 20%. Интернет-реклама также подпадает под этот налог.

Что ввели для рекламодателей

«Указом устанавливается сбор за размещение рекламы в размере 10% при размещении наружно рекламы и рекламы на транспорте, в иных случаях — 20% от стоимости услуг по распространению рекламы», — сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. — Сбор будет уплачиваться рекламодателями и направляться на поддержку государственных средств массовой информации".

В указе прописано также, что под налог подпадает также интернет-реклама белорусских компаний и ИП.

Судя по сообщению пресс-службы Лукашенко, речь идет про дополнительный сбор на размещение рекламы, который рекламодателю нужно будет внести помимо стоимости самой рекламы.

Платить этот сбор будут компании и ИП, которые зарегистрированы в Беларуси и являются рекламодателями. Исключение — организации, среди работников которых не меньше 30% — люди с инвалидностью, а также исправительные учреждения. Также отдельно прописан перечень рекламы, которая не будет облагаться этим сбором. Среди прочего — социальная, а также та, которая размещена на сайтах госорганов.

Уточняется, что новшества ввели для «устойчивого экономического положения национальных средств массовой информации, а также производства в необходимом объеме качественного белорусского контента».

Что изменили по услугам электропередачи

Также повысили ставку налога на добавленную стоимость на услуги передачи данных — с 25 до 26%. Речь про услуги доступа в Сеть, которые оказывают интернет-провайдеры, а также услуги передачи данных операторов сотовой подвижной электросвязи.

Причем такой размер НДС установили на 2022 год, то есть он начал действовать задним числом — с 1 января этого года.

Для потребителей это означает, что, скорее всего, произойдет повышение стоимости услуг.

Ранее налог на услуги электросвязи повышали в 2017 году — с 20% до 25%.

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