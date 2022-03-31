Украинские военные освободили Вышгород от российских оккупантов 12 31.03.2022, 19:58

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Об этом заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

Вооруженные силы Украины освободили город Вышгород в Киевской области и продолжат контрнаступление на силы российских оккупантов. В течение одного-двух дней будут очень хорошие новости. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич сегодня, 31 марта.

Грузевич сообщил, что по многим направлениям ВСУ добились значительных успехов и продолжают наступательные действия. Бригадный генерал сказал, что уже в ближайшие дни ожидает еще больше хороших новостей.

«Я думаю, в ближайшее время нас ждут хорошие новости, и, поверьте мне, они будут. Я знаю, что много переживаете за Бучу, за Вышгород… Вышгород уже наш, под контролем. В ближайшее время, как я уже сказал, у нас будут очень-очень хорошие новости. Думаю, день-два, и мы будем видеть прекрасную картину, и дальше будем развивать свой успех», — подчеркнул Грузевич.

При этом он призвал не слишком расслабляться, поскольку у врага имеются силы, чтобы нанести еще удар в ответ, в первую очередь, стоит опасаться ракетных ударов, которыми враг продолжает уничтожать инфраструктуру городов.

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