В Минске снесут 67 двухэтажных домов в районе Запорожской площади 14 31.03.2022, 20:05

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Пять домов должны снести до конца 2022 года.

В Партизанском районе Минска начинают снос двухэтажных домов на улицах Запорожской и Авангардной и в районе улиц Столетова — Филимонова — канала Слепянской водной системы, сообщает агентство «Минск-Новости».

Всего здесь пойдет под снос 67 зданий — жилых, нежилых и отселенных, рассказал начальник управления капитального строительства ГПО «Минскстрой» Александр Яцко.

Пять домов должны снести до конца 2022 года. Часть жителей уже отселили, остальные ждут своей очереди.

Именно «Минскстрой» будет заниматься застройкой данного квартала, подрядчиком выступит стройтрест № 1. Ведется разработка проекта. Точный срок завершения строительства, по словам представителя организации, неизвестен, но предполагается, что стройка продлится до пяти лет.

Район застройки

— В основном в этом районе будут возведены жилые панельные здания новой серии 24-РС производства Завода эффективных промышленных конструкций. Это довольно комфортабельные 19-этажные дома. Точное их количество станет известно после согласования проекта. Однако уже могу сказать, что в планах построить порядка 100 тыс. кв. м жилья, — сообщил Яцко.

Две 19-этажки возведут на свободной площадке вдоль 2-го переулка Багратиона. Подрядчик РУП «Белстройцентр» должен начать их строительство уже в текущем году. В одной из многоэтажек 190 квартир выделят людям из домов, подлежащих сносу, приоритет будет у тех, кто живет ближе всего. Во втором доме квартиры будут предлагаться очередникам.

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