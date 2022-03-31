Американские социологи выяснили, как в США относятся к Зеленскому 15 31.03.2022, 20:17

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Владимир Зеленский

Также социологи выяснили, как американцы относятся к Путину.

Президент Украины Владимир Зеленский вызывает доверие у большинства граждан США. Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center, опубликованные 30 марта.

Как отмечают социологи, после вторжения РФ в Украину Зеленский получает положительные оценки американской общественности за ведение дел на международной арене.

72% американцев заявили, что в значительной или в некоторой степени доверяют Зеленскому. Это наивысший показатель среди всех мировых лидеров, которые были представлены в опросе.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу доверяют 55% и 53% американцев соответственно.

К собственному президенту Джо Байдену с доверием относятся 48% граждан США.

Председателю КНР Си Цзиньпиню доверяют 15% опрошенных.

Наименьший уровень доверия в американском обществе имеет президент РФ Владимир Путин – 6%.

Опрос проводился с 21 по 27 марта. Опрошен 3581 совершеннолетний американец.

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