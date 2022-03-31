Американские социологи выяснили, как в США относятся к Зеленскому

Американские социологи выяснили, как в США относятся к Зеленскому15
- 31.03.2022, 20:17
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Также социологи выяснили, как американцы относятся к Путину.
Президент Украины Владимир Зеленский вызывает доверие у большинства граждан США. Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center, опубликованные 30 марта.
Как отмечают социологи, после вторжения РФ в Украину Зеленский получает положительные оценки американской общественности за ведение дел на международной арене.
72% американцев заявили, что в значительной или в некоторой степени доверяют Зеленскому. Это наивысший показатель среди всех мировых лидеров, которые были представлены в опросе.
Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу доверяют 55% и 53% американцев соответственно.
К собственному президенту Джо Байдену с доверием относятся 48% граждан США.
Председателю КНР Си Цзиньпиню доверяют 15% опрошенных.
Наименьший уровень доверия в американском обществе имеет президент РФ Владимир Путин – 6%.
Опрос проводился с 21 по 27 марта. Опрошен 3581 совершеннолетний американец.