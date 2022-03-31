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Британия и ее союзники направят Украине больше летального вооружения

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  • 31.03.2022, 20:23
  • 6,962
Британия и ее союзники направят Украине больше летального вооружения

Речь идет об артиллерии и средствах ПВО.

Британия вместе с союзниками передаст Украине еще больше летального вооружения. Речь идет об артиллерии и средствах ПВО.

Об этом пишет Reuters.

"Сегодня в Украину будет поступать больше смертоносной помощи. Ряд стран выступила или с новыми идеями, или с большими обещаниями денег", - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

По его словам, речь идет о:

дальнобойную артиллерию;

боеприпасы;

зенитное вооружение.

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