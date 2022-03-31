Британия и ее союзники направят Украине больше летального вооружения

Британия и ее союзники направят Украине больше летального вооружения7
- 31.03.2022, 20:23
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Речь идет об артиллерии и средствах ПВО.
Британия вместе с союзниками передаст Украине еще больше летального вооружения. Речь идет об артиллерии и средствах ПВО.
Об этом пишет Reuters.
"Сегодня в Украину будет поступать больше смертоносной помощи. Ряд стран выступила или с новыми идеями, или с большими обещаниями денег", - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.
По его словам, речь идет о:
дальнобойную артиллерию;
боеприпасы;
зенитное вооружение.