«Вся эта ситуация в стране ударила и по огородникам» 4 31.03.2022, 20:34

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Как белорусы готовятся к дачному сезону, где и почем покупают семена.

После стремительного подорожания товаров в Беларуси (которое, видимо, еще не закончилось) некоторые дачники и собственники земельных участков в деревнях радуются, что успели закупиться семенами и инвентарем по старым ценам. Некоторые из них готовятся засевать свои огороды так, чтобы «урожая хватило им надолго». Zerkalo.io поговорило с некоторыми садоводами-огородниками и узнали, как они готовятся к дачному сезону, где и за сколько покупают семена и инструмент. Некоторые из них поделились лайфхаками, как сэкономить на покупках.

«Саженцы брал всегда из Европы, а что сейчас — неизвестно»

Виталий садовод со стажем, у него есть дачный участок на пять с половиной соток. Он рассказывает, что последние десять лет переключился на выращивание ягодных культур — клубники, малины, смородины, голубики. Ягоды занимают большую часть земли на участке. Есть немного «мелочи» — зелени, огурцов и помидор, ею занимается супруга Виталия.

— К дачному сезону я начинаю готовиться с зимы. Ловлю скидки и распродажи в межсезонье — в это время в крупных садовых центрах, строительных магазинах можно много чего купить. Особенно хорошие цены бывают на разный садовый инвентарь, — рассказывает мужчина.

Также Виталий часто ищет нужные для дачи вещи на интернет-площадке «Куфар», где частники продают, к примеру, инструменты, саженцы.

— Зимой, еще до подорожания, я купил себе за 150 рублей (она была со скидкой 50%) сабельную пилу Bosch, причем немецкую. Правда, она шла без аккумуляторов, но их вместе с зарядным устройством я нашел в интернете за 100 рублей. Также нашел в магазине шлифмашинку — она тоже была на скидке к 23 февраля. Мне повезло — такие же инструменты сейчас дороже в два-два с половиной раза, — радуется выгодному приобретению садовод.

О закупках для очередного дачного сезона новых саженцев ягод мужчина пока не думал — слишком непонятная ситуация с этим товаром складывается на рынке. Раньше Виталий всегда закупал качественную продукцию из Германии, Нидерландов. Он также ездил на сельскохозяйственные выставки и ярмарки в Беларуси и России, на которых можно было купить какие-то новинки для сада и огорода. Но сегодня, как он говорит, неизвестно, что будет из-за введенных санкций со стороны западных стран против России и Беларуси, сохранится ли возможность закупать заграничные сорта, не вырастут ли из-за этого цены.

— Конечно, европейские сорта стоили дороже всегда. Но это долгосрочное вложение — один раз тратишься, но три-пять лет ты стабильно с урожаем. Если их нельзя будет купить, то нам остается очень маленький выбор. С саженцами нашей селекции я не сталкивался, да и не хочу менять коней на переправе. Если нового ничего купить не получится, то лучше уж сам попробую заняться экспериментальным скрещиванием.

Мужчина и сам продает саженцы малины, смородины, усы клубники. Говорит, что в этом году цены на них он повысит. Например, если в прошлом году клубнику в стакане он продавал за два рубля, то в этом сезоне намерен брать минимум три-три с половиной рубля. Малина была по два рубля, а станет три рубля. А вот на распространенную смородину цену он оставит прежнюю — полтора рубля за саженец.

— Прибыли с продажи саженцев у меня нет. Скорее, я окупаю свои вложения, ведь чтобы туда-обратно съездить на участок, мне надо пять литров топлива, а это 12−13 рублей, — говорит дачник.

Виталий не решил пока, отдаст ли в этом году он больше площади под овощи. К этому он относится довольно скептически, потому что новая культура тянет за собой новые расходы — подкормки, опрыскивания. Мужчина считает, что посадка овощей экономически не будет оправдана — за ними нужен большой уход, надо чаще бывать на участке, а с учетом того, что Виталий работает, времени на это не хватает.

— Вся эта ситуация в стране ударила и по дачникам-огородникам. Ведь сегодня вести приусадебное хозяйство какими-то классическими дедовскими способами неэффективно. Надо подбирать удобрения, делать качественный разбор по новым методикам, применять более современное оборудование.

«Максимально засеем землю, все же дорожает»

23-летняя Татьяна рассказывает, что с детства помогала семье заниматься огородом. Когда отец девушки был жив, они садили картофель на большом поле, урожая хватало не только для своих нужд, но и на продажу. Шесть лет назад, когда папа девушки умер, возделывать землю семья не перестала, хотя сейчас делать это им очень трудно — земледелием занимаются три женщина: Татьяна, ее сестра и мама.

— Поле под картошку отдали совхозу — сил не хватало его возделывать. Остался большой огород на десять соток, — рассказала девушка. — Садим много всего, так, чтобы хватало на зиму: картофель, помидоры, огурцы, капусту, свеклу, морковь, кабачки, тыкву, лук, чеснок. Есть сад с яблонями и грушами, грецким орехом и абрикосовыми деревьями, также кусты смородины, малины, ежевики, грядки с клубникой и земляникой.

Женщины самостоятельно заготавливают семена и рассаду на некоторые культуры, недостающие покупают в магазинах. В этом году закупками занималась Татьяна — она выбирала максимально недорогой посадочный материал, успела сделать это до того, как цены на товары в белорусских магазинах начали ползти вверх.

— В магазине «Три цены» купила 20 пакетиков семян по 60 копеек каждый. Правда, из-за их дешевизны мама засомневалась, качественные ли они. Ну, посмотрим. То, чего недоставало, купила в специализированном магазине с семенами, но цены там выше — от 1 рубля 80 копеек до 2 рублей 80 копеек.

Также Татьяна купила лук-севок производства Германии и Нидерландов. Один килограмм стоил 10−15 рублей. Она говорит, что по опыту предыдущих лет к началу сезона цена может достигнуть 20−25 рублей.

Недавно девушка ходила по магазинам, где есть отделы с семенами и отметила, что цены сильно пока не поднялись, скачков не наблюдается.

— Но вот инструмент стал дороже. Мы хотели бензиновый триммер купить. В прошлом году он стоил 600 рублей, а в этом году — уже 1000 рублей. Воздержимся от покупки и будем пользоваться старым.

Дачница уверена — вслед за ростом цен на товары подорожают также услугу по вспашке земли. Впрочем, Татьяна надеется, что на них это сильно не отразится — с этим им помогают знакомые отца, они всегда делали женщинам скидку, иногда в качестве расчета соглашались брать натуральную продукцию.

— Наши знакомые говорят, что в этом году будут садить огород побольше. Мы тоже максимально засеем землю. Подорожание-то уже какое, а что еще будет! Мне кажется, свои фрукты и овощи — это выгоднее, чем покупать в магазине. Такого качества продукции на прилавках нет, а домашнее стоит очень дорого.

«Думаю, люди засеют огород, ну, а мне это не надо»

Дачный участок у минчанина Игоря чуть больше шести соток. Мужчина сам занимается огородом, но делает это не для того, чтобы «прокормиться», а для удовольствия, поэтому большая часть земли возле дома — это газон. Зимой он сам выращивает рассаду цветов и некоторых овощей, потому что «нравится наблюдать за процессом».

— В прошлом году у меня был парник три на четыре метра. Там были помидоры, огурцы, болгарский и острый перец. Рядом небольшая грядка с зеленью, — рассказал Игорь.

В этом году мужчина планирует расширить свои угодья. Говорит, что установит еще один небольшой парник под острый перец. Семена трех сортов этой культуры ему прислал знакомый из США, 30 семечек обошлись Игорю в 16 долларов (почти 46 рублей в пересчете).

— Конечно, по белорусским меркам это очень дорого, но это эксклюзив. Остальной посадочный материал стоит намного дешевле. Зелень я покупаю самую дешевую, огурцы, чеснок — подороже, а потому и получше.

Для нового парника Игорь еще зимой купил в интерне-магазине дуги — они стоили около 20 рублей, сейчас такие же продаются по цене около 40 рублей. Цены на удобрения, которые использует мужчина, отчаются в разных магазинах, поэтому перед покупкой он мониторит этот товар. Весь необходимый инвентарь и технику для дачи хозяин купил в прошлом году — и не прогадал, потому что «сейчас все стоит намного дороже».

— Несмотря на то, что все дорожает, я уверен, что люди будут больше сажать огороды. Все равно это сэкономит деньги при покупке товаров. А я свои плантации засаживать овощами не буду, мне это не особенно надо. Мне несколько мешков картошки для себя надо — закуплю ее уже готовой.

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