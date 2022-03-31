США озвучили сумму, которую предоставят Украине безвозвратно

США озвучили сумму, которую предоставят Украине безвозвратно3
- 31.03.2022, 20:57
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Средства будут потрачены на финансирование расходов государственного бюджета.
Министр финансов Украины Сергей Марченко провел онлайн-встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, которая подтвердила намерение о предоставлении нашему государству 500 млн долл. США прямого финансирования из государственного бюджета на безвозвратной основе.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.
"Средства являются грантовыми, и это особенно важно, учитывая необходимость уже сейчас думать о восстановлении страны после нашей победы. Соединенные Штаты в очередной раз демонстрируют, что являются нашими надежными друзьями и ключевыми партнерами", - цитирует пресс-служба Минфина Марченко.
Ранее Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США намерены выделить Украине 500 млн долл. в виде прямой помощи из бюджета.