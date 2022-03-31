Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 31 марта 3 31.03.2022, 21:04

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Россияне перебрасывают в Беларусь ракетные подразделения и наемников.

Российская Федерация продолжает перебрасывать в Беларусь ракетные подразделения и наемников с Ближнего Востока.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 в социальной сети Facebook.

"Россия продолжает переброску ракетных подразделений в Республику Беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины. Так, в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов "Искандер" и двух комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия", - говорится в сообщении.

Также, на Северском направлении фиксируется переброска в белорусский город Гомель наемников из стран Ближнего Востока.

"По полученной информации, 29 марта переброшено 200 наемников к военному аэродрому Гомель", - говорится в сообщении.

Отдельно сказано, что в РФ началась практика подачи в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих. В частности, подобный случай подачи в суд на командира зафиксирован в 752-в мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

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