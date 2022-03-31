ВСУ показали уничтоженную российскую бронетехнику

ВСУ показали уничтоженную российскую бронетехнику1
- 31.03.2022, 21:16
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Фотофакт.
Силы специальных операций ВСУ продемонстрировали уничтоженную 31 марта технику российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ССО.
"Вечер должен проходить с хорошими эмоциями. А какие же эмоции во время войны могут быть лучше, чем удовольствие от фото уничтоженной техники оккупантов?"
На фото - лишь часть результатов работы наших воинов, "согревших" оккупантов своим гостеприимством на нашей земле. И так будет с каждой жестянкой, которая пересечет нашу границу и посягнет на нашу свободу!", - подчеркнули в ССО.