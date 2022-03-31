Украинские журналисты показали роскошное имение Медведчука на Закарпатье 4 31.03.2022, 21:35

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Позолота, мех и мрамор.

Журналисты показали огромную резиденцию кума Путина Виктора Медведчука, который сбежал от украинского правосудия, на Закарпатье в селе Ждениево. Имение включает несколько домов, пруды и отгороженную забором горную реку.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Отмечается, что резиденция занимает более 120 гектаров, поэтому ее сложно обойти за один день. На территории размещены несколько домов, пруды и даже горная река, которую оградили забором, и всем это под присмотром сотрудников полиции охраны.

Основной дом – это деревянный дворец в несколько этажей, который имеет несколько входов. При этом на первом этаже стоит советский автомат "Газированная вода". По лестнице можно подняться в гостиную, стены которой завешаны картинами, а на потолке люстры в несколько метров и все это украшено позолотой.

В комнате также находится камин из зеленого мрамора, который окружен диванами. На камине надпись на латыни "Удача способствует смелым". Рядом висит серебристый дискошар.

Кроме того, в этой комнате стоят настольные часы от испанского бренда Soher, которые делаются под заказ, а их стоимость зависит от того, из какого металла они сделаны. Цена стартует от 300 тысяч гривень. Также в гостиной расположилась игрушечная железная дорога.

В доме есть лифт на шесть человек, а в глубине дворца "спрятались" бассейн и джакузи, спортзал с тренажерами и беговыми дорожками, массажный кабинет, спа-зона и отдельная сауна. Почти вся мебель в комнатах "украшена" мехом диких животных.

На территории резиденции есть еще один дом – он предназначен для гостей. В нем обеденные залы, зоны для отдыха и спальни. Дом украшен мрамором, а на стенах картины из янтаря, оленьи рога и шкуры бурых медведей.

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