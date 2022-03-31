ВСУ уничтожили еще одну колонну бронетехники оккупантов в полях Черниговщины

ВСУ уничтожили еще одну колонну бронетехники оккупантов в полях Черниговщины5
- 31.03.2022, 21:49
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Также защитники Украины заблокировали возможность движения вражеской техники через один из водоемов.
Украинские военные уничтожили еще одну колонну бронетехники оккупантов в полях Черниговской области.
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
"Силы сопротивления Сиверщины работают тихо и результативно. Еще одна колонна бронетехники оккупантов уничтожена где-то в полях Черниговщины", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские военные заблокировали возможность движения вражеской техники через один из водоемов.