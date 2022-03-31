Беларусь ждут пустые полки, чиновники в панике 20 31.03.2022, 22:02

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Эффект от санкций начался.

Проблема не у рубля и не у доллара – сейчас проблема с экспортом и импортом, пишет «Белсат».

Беларусь и Россию ждет спад ВВП в этом году и в следующем году. Рейтинговое агентство S&P оценивает сокращение ВВП для Беларуси на 15% в 2022 году и еще на 5 % – в следующем. Каковы будут последствия сокращения ВВП, объясняет экономист Сергей Чалый:

«Для России это уже посчитали: 15 лет экономического предыдущего роста. То есть отбрасывает Россию на 15 лет назад. (…) Почти все предыдущие кризисы компенсировались ростом на спрос внешних рынков. Сейчас ситуация обратная. Кризис приходит не через финансовый канал, он приходит через физические объемы внешней торговли. То есть невозможность делать поставки ни туда, ни сюда».

Соответственно произойдет падение зарплат и производства, увеличение безработицы.

Как это ни печально, но в 2023 году в Беларуси ожидается еще большее падение ВВП, чем в России.

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