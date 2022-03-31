Россия запустила 1370 ракет по украинской территории с начала войны 6 31.03.2022, 22:11

2,724

Об этом сообщило Минобороны Украины.

Российские оккупанты запустили по Украине 1370 ракет с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает украинское Минобороны Украины в Facebook.

«Российские солдаты пришли в Украину убивать и уничтожать. 1370 ракет Россия запустила по Украине», — говорится в сообщении.

В Минобороны также напомнили, что с начала войны из-за действий российских оккупантов в Украине погибли 148 детей и более 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Также в ведомстве добавили, что РФ уничтожила 15 украинских аэропортов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».