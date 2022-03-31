Байден объявил о поставках на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки 5 31.03.2022, 22:35

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США открывают нефтяной резерв, чтобы сдержать рост цен на топливо.

Президент США Джо Байден принял решение открыть стратегический нефтяной резерв и начать поставки дополнительной нефти на внутренний рынок, чтобы сдержать рост цен на топливо и помочь американцам. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в четверг.

Причиной роста цен стала война России в Украине. Из-за этого на рынок попадает меньше нефти, она становится дороже, вслед за ней и топливо. Кроме того, Штаты объявили эмбарго поставкам российской нефти и газа. В итоге, если в начале года бензин в США стоил около $ 3,30 долларов за галлон (3,8 литра), то сейчас цена превысила $ 4,20.

«США — крупнейший нефтепроизводитель в мире и экспортер энергии, и все равно действия диктатора, находящегося на другом конце света, все еще отражаются на кошельках американских семей», — отметили в Белом доме, имея в виду Владимира Путина. — «Президент Байден стремится сделать все, что от него зависит, чтобы помочь американским семьям, которые из-за этого платят больше из своего кармана».

С этой целью Белый дом объявляет план, состоящий из двух частей. Во-первых, это увеличение поставок нефти на американский рынок для стимулирования внутреннего производства топлива. Ежедневно в течение 6 месяцев из Стратегического нефтяного резерва на рынок будет поставляться 1 млн баррелей нефти. В Белом доме это называют самым крупным в мировой истории высвобождением нефтяных запасов.

Планируется, что к концу года производство нефти в Америке удастся нарастить, и такие крупные поставки из резерва уже не понадобятся. С этой целью Байден призвал Конгресс ввести для компаний сборы за нефтяные скважины и участки нефтедобычи, которые находятся у них в аренде, но не используются и простаивают впустую.

Сообщается также, что этот план Байден скоординировал с союзниками по всему миру, и ожидается, что они также начнут выводить на рынок нефть из своих запасов, что еще более усилит позитивный эффект.

Вторая часть плана — увеличить производство энергии из возобновляемых источников и снизить зависимости от нефти. Байден призовет Конгресс принять его масштабный план по ускорению перехода на экологически чистую энергию, производимую в Америке.

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