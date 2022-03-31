На Чернобыльской АЭС нет оккупантов 13 31.03.2022, 22:50

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Об этом сообщил украинский «Энергоатом».

Персонал Чернобыльской атомной электростанции подтвердил отсутствие посторонних на ядерном объекте. Российские оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал "Энергоатома".

"На Чернобыльской АЭС нет посторонних лиц. По сообщению персонала Чернобыльской атомной электростанции, на площадке АЭС в настоящее время нет посторонних", – говорится в сообщении.

Ранее российские войска сняли осаду со Славутича – города энергетиков станции. Также они заставили руководство ЧАЭС подписать "акт приема-передачи", в котором отметили, что в течение пяти недель "обеспечивали надежную охрану и оборону" атомной электростанции.

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