В Беларусь идет циклон «Катарина» 4 31.03.2022, 23:01

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Прогноз погоды на 1 апреля.

1 апреля погоду в Беларуси будут определять малоподвижные атмосферные фронты от циклона по имени «Катарина» – центр его над Венгрией. Двигаясь с юго-запада Европы они принесут влажные, неустойчивые воздушные массы, осадки, порывистый ветер.

Итак, в пятницу облачно, с прояснениями. Ночью по южной половине, днем на большей части страны – снег, мокрый снег, дождь, По Брестской области сильный мокрый снег. Влажность до 70%. Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, порывистый, днем временами сильный, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

Температура утром – от -4°С по Витебской области до +2°С по Гомельской. С учетом влажности и ветра по ощущениям - на 3-5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках – от ноля до +3°С. К вечеру – от -1°С в центральных районах до +3°С в юго-восточных.

В первые выходные апреля сохранится влияние атмосферных фронтов, связанных с южным циклоном. Будет преобладать облачная с небольшими прояснениями погода. В субботу на большей части, а в воскресенье по юго-востоку пройдут кратковременные осадки. Ночью и утром местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный порывистый, временами сильный порывистый. Температура воздуха в субботу ночью от -5°С по северо-западу +3°С по юго-востоку, днем от 0°С до +6°С, в воскресенье температурный фон существенно не изменится.

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