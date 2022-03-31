Невзоров: Украине будет хорошо, она уже стала самой популярной страной в мире 2 31.03.2022, 23:12

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Александр Невзоров

Сейчас страна показывает, что этот характер свободного человека – он в Украине.

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров убежден, что после войны Украину ждет счастливое будущее. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

"[Одесский сатирик] Михаил Михайлович Жванецкий мне рассказывал, как он шел однажды по Привозу и продавец ему говорит: "Миша, ну ты скажи: хорошо будет?" Жванецкий сказал: "Хорошо уже было". Скажите, пожалуйста: хорошо будет?" – спросил Гордон.

"Вам? Украине? Да. Это я абсолютно с уверенностью могу сказать. Украина будет в течение долгого времени самой популярной страной мира. Она уже стала самой популярной страной мира. Потому что ты там сидишь и не понимаешь, до какой степени единодушен мир в понимании вашей трагедии и в преклонении перед вашим мужеством. Это тотально", – сказал Невзоров.

Он отметил, что сейчас Украину признают "безупречно свободной страной".

"И вместе с тем, в ней есть то, чего нет ни в каких голландиях. Есть мужество. Я подозреваю, оно и в голландиях есть... Просто Голландия далековато от России, и туда еще не прилетала ни одна путинская ракета. Прилетит – эти штуки мгновенно мобилизуют мужество... Тем не менее Европа считает себя избыточно толерантной, повернутой на теме гомосексуализма, расизма, антирасизма... А на самом деле сейчас Украина показывает, что этот характер свободного человека – он здесь", – сказал публицист.

В этом же интервью он спрогнозировал, что война закончится победой Украины и "сломом диктаторского режима [президента РФ Владимира] Путина".

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