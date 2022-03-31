Министр обороны Великобритании: Теперь Путин человек в клетке, которую сам же и построил 1 31.03.2022, 23:45

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Россия стала менее значимой страной в результате вторжения в Украину.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Sky News, передает УНИАН.

"Президент Путин уже не та сила, которой он был раньше. Теперь он человек в клетке, которую сам же и построил. Его армия истощена, он понес значительные потери", - сказал он.

Также министр обороны считает, что теперь "репутация этой великой армии России подорвана".

"Он (Путин - ред.) должен не только жить с последствиями того, что он делает с Украиной, но и с последствиями того, что он сделал со своей собственной армией", - сказал Уоллес.

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