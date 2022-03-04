Блинкен: Украинский народ, вы вдохновляете мир 4.03.2022, 0:14

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Энтони Блинкен

Госсекретарь США записал видеообращение.

Украинский народ сейчас вдохновляет мир. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в видеообращении, опубликованном в Twitter 3 марта.

"Украинский народ, позвольте мне просто сказать: вы вдохновляете мир. Мы чувствуем это во всех уголках мира. Мы видим ваше невероятное мужество, вашу стойкость, вашу решительность, и это вдохновляет. Это момент, чтобы укрепить нашу веру, и вы укрепляете нашу веру в демократию, в свободу, в способность мира победить агрессию, в способность добра победить зло. Мы подтверждаем это потому, что вы подтверждаете это. Вы демонстрируете это, вы показываете это миру. И весь мир с вами. Сохраняйте веру – мы будем делать то же самое. И в конце концов, и вы, и мы победим", – заявил он.

Я хочу звернутися безпосередньо до народу України. Ваша хоробрість і відданість своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для всього світу. Ми були і залишимося #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/qFWVuiKRZL — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 3, 2022

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