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Минобороны США: Более 70 ракет по Украине выпустили из Беларуси

  • 4.03.2022, 0:24
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Минобороны США: Более 70 ракет по Украине выпустили из Беларуси

Всего по Украине РФ выпустила 480 ракет.

В Министерстве обороны США сообщили, что более 70 из 480 ракет, выпущенных по Украине, вылетели из Беларуси.

Об этом сообщает Минобороны США.

В Министерстве обороны США сообщили, что по Украине уже было выпущено более 480 ракет. Из них более 160 – с территории России, более 70 – из Беларуси, около 10 – из Черного моря. Большая часть ракет – с мобильных систем, которые попали на территорию Украины.

«Более 230 ракет было выпущено с территории Украины. Есть мобильные системы. Их перемещают внутрь страны», - подчеркнул высокопоставленный представитель Минобороны США.

Также, по оценкам США, Путин вложил 90% своей заранее подготовленной мощи для вторжения в Украину.

«Мы наблюдаем сильные бомбардировки городов к северу и востоку, то есть, Киев, Чернигов и Харьков. Мы по-прежнему считаем, что российские силы застопорились на севере», - добавил представитель Минобороны США.

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