Как выглядит поселок Бородянка под Киевом после восьми дней войны 4.03.2022, 0:47

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Видеофакт.

"Радіо Свобода" опубликовало снятое с дрона видео поселка Бородянка Киевской области, где несколько дней продолжались бои.

Бородянка, в которой до войны проживало около 12,5 тыс. человек, находится в 53 км от Киева.

На видео видно, что в поселке разрушено несколько многоэтажных жилых домов, а в некоторых квартирах продолжается пожар. На улице видно колонну разбитой военной техники.

Сколько людей пострадало в результате боевых действий в поселке, пока неизвестно.

26 февраля в результате попадания снаряда в частный жилой дом погибло три человека, но спустя несколько дней, в ночь на 2 марта, населенный пункт подвергся авианалетам, сообщил в Facebook и.о. председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко.

"Пережили еще одну страшную ночь, самую страшную ночь, которая была в Бородянке. Авианалеты, расстрелы, бомбардировки... Они не останавливаются", – сказал он.

Ерко сообщил, что в поселке плохо работает мобильная связь, и призвал бизнесменов и депутатов помочь эвакуировать мирных жителей и достать заблокированных людей из-под завалов. 3 марта стало известно, что спасатели вместе с волонтерами вывезли из города около 200 человек.

Местные жители рассказали "Радіо Свобода", что видели, как город обстреливали из самолетов и танков. Они предположили, что жертвами авиаударов могут быть десятки людей, которые до сих пор остаются под руинами.

"Самолеты – это самое страшное, что есть... Неизвестно, откуда идет волна... Дом ходит ходором. Прятались в подвале, нам повезло, что подвал в доме и не надо было выходить на улицу", – рассказал местный житель Виталий.

В небольших поселках и городах под Киевом – Бородянке, Ирпене, Буче, Гостомеле – постоянно идут боевые действия. Оккупанты пытаются попасть в столицу, поэтому штурмуют населенные пункты, которые находятся рядом.

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