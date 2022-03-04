Депутат Европарламента: Россияне проснутся, как немцы после войны 4.03.2022, 1:13

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Михаэль Галер

Фото: EPP

Многие тогда могли знать правду, но не хотели.

Попытки россиян организовать "гуманитарную помощь" украинцам после российской бомбардировки городов выглядят цинично. Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер в комментарии УНИАН, который был опубликован 3 марта.

"Конечно, только Россия и никто другой является причиной гуманитарной катастрофы в Украине, это только их ответственность и их параноидального лидера. Они думают, что мы не понимаем, что происходит, но все прекрасно понимаем. Вы убиваете тысячи людей, разрушаете здания, а затем приезжаете с гуманитарной помощью. Это цинично, но вполне соответствует российским мышлению и поступкам", – заявил он.

Гелер также подчеркнул, что российское население находится под полным контролем пропаганды и фейковых новостей.

"Да, многие уже проинформированы о том, что происходит на самом деле, но в то же время очень многие не знают. Если бы все россияне знали о том, что происходит на улицах, о зверствах и безобразиях, но им годами промывали мозги, готовили ко всей этой чепухе, которую льет их пропаганда. Да, задача сложная, но они проснутся, как немцы после войны – многие тогда могли знать правду, но не хотели. Но правда выйдет наружу, и мы надеемся, их лидер будет свергнут", – сказал политик.

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