Белорусский гребец Шурмей о вступлении в отряд теробороны: Я люблю охоту
- 4.03.2022, 1:39
Участник двух Олимпийских игр рассказал, почему поехал воевать за Украину.
Участник двух Олимпийских игр и экс-гребец Павел Шурмей рассказал о своем решении вступить в отряд территориальной обороны в Николаеве и воевать за Украину, которая 24 февраля подверглась нападению России при участии Беларуси, передает «Трибуна».
– Когда вы приняли решение вступить в отряды территориальной обороны?
– Еще 24 февраля. Хотя не знаю, как будет называться организация, в составе которой смогу помочь Украине. Мне вообще все равно. Территориальная оборона, Национальная гвардия, вооруженные силы, добровольческие формирования – все равно. Я просто хочу помочь Украине. И это совершенно осознанный выбор. Уже то, что происходило в Украине еще в 2014 году, было для меня совершенно неприемлемо. Эмоции эмоциями, но я хочу помочь стране.
Я впервые в Украине побывал 25 лет назад. Здесь у меня очень много друзей, очень люблю эту страну. И оставаться в стороне, тем более когда это напрямую касается того, что происходит в Беларуси, я не могу.
– Вы же понимаете, что едете на войну?
– Конечно. Мне уже не 18 лет, не 25. Прекрасно понимаю, что это не просто игра в войнушку. И, признаюсь честно, я боюсь. Как у всякого нормального человека, страх у меня есть. Но он помогает здраво оценивать ситуацию.
– А опыт участия в боевых действиях у вас есть?
– Нет, я даже в армии не служил. Но я люблю охоту, подводную охоту, автомат разбираю и собираю хорошо. Так что в этом плане навыки есть, – сказал Шурмей.