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S&P понизило кредитный рейтинг России: в ожидании дефолта

  • 4.03.2022, 1:45
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S&P понизило кредитный рейтинг России: в ожидании дефолта

Кредитный рейтинг России снижен с BВВ+ до CCC-.

Международное рейтинговое агентство снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России с BВВ+ до CCC-. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также был снижен — с ВВВ- до CCC-, рейтинги помещены на пересмотр с негативным прогнозом из-за возросшего риска дефолта.

Об этом сообщает Reuters.

Эксперты агентства заявили, что новые антироссийские санкции наполовину сократили доступные валютные резервы России, в том числе депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги, зарегистрированные в США, ЕС и Японии.

«Понижение рейтинга последовало за введением мер, которые, по нашему мнению, существенно увеличат риск дефолта»,- считают в агентстве.

S&P уточнило, что сокращение валютных резервов России ослабило ее внешнюю ликвидность в период роста спроса на иностранную валюту.

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