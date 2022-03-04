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На спутниковые снимки попали белорусские аэродромы, откуда РФ наносит авиаудары по Украине

  • 4.03.2022, 1:59
  • 2,218
На спутниковые снимки попали белорусские аэродромы, откуда РФ наносит авиаудары по Украине

Аэродромы расположены в Барановичах, Мачулищах и Шаталово.

Появились спутниковые снимки аэродромов в Беларуси, откуда авиация России наносит удары по Украине.

Эти аэродромы расположены в Барановичах, Мачулищах и Шаталово. На фотографиях можно рассмотреть штурмовые вертолеты, истребители и транспортные самолеты.

Снимки опубликовало и Командование Воздушных сил ВСУ и добавило, что в Беларусь завезли новые ракеты к оперативно-тактическим комплексам «Искандер».

Ранее в Министерстве обороны США заявили, что более 70 из 480 вражеских ракет, выпущенных по Украине, вылетели из Беларуси. Представитель Пентагона заявил, что с начала военных действий Россия выпустила 480 ракет, добавив, что 230 ракет были запущены с мобильных пусковых установок, которые Россия доставила в Украину, ещё 160 ракет запустили с территории России, 70 - из Беларуси и 10 - с кораблей российского флота в Черном море.

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