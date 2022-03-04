США будут предоставлять украинцам статус защищенных лиц на 18 месяцев
- 4.03.2022, 3:22
Для получения статуса необходимо подать заявку.
Министерство внутренней безопасности США объявило, что будет предоставлять гражданам Украины, которые находились в стране по состоянию на 1 марта, статус защищенных лиц на 18 месяцев. Для получения статуса необходимо подать заявку.
Заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Преднамеренное и неспровоцированное нападение России на Украину привело к продолжающейся войне, бессмысленному насилию и тому, что украинцы вынуждены искать убежища в других странах. В эти чрезвычайные времена мы продолжим поддерживать и защищать граждан Украины в Соединенных Штатах», — заявил министр Алехандро Майоркас.
Отмечается, что полномасштабная война России против Украины является крупнейшей военной операцией в Европе со времен Второй мировой войны и привела к гуманитарному кризису.
Статус защищенных лиц могут получить украинцы, которые находились в стране по состоянию на 1 марта.
«Люди, которые попытаются прибыть в США после 1 марта 2022 года, не будут иметь права на участие в программе», — указано в сообщении.
Чтобы получить статус защищенного лица, необходимо подать заявку и предоставить документ о разрешении на работу (Employment Authorization Document, EAD).