США будут предоставлять украинцам статус защищенных лиц на 18 месяцев 4.03.2022, 3:22

Для получения статуса необходимо подать заявку.

Министерство внутренней безопасности США объявило, что будет предоставлять гражданам Украины, которые находились в стране по состоянию на 1 марта, статус защищенных лиц на 18 месяцев. Для получения статуса необходимо подать заявку.

Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Преднамеренное и неспровоцированное нападение России на Украину привело к продолжающейся войне, бессмысленному насилию и тому, что украинцы вынуждены искать убежища в других странах. В эти чрезвычайные времена мы продолжим поддерживать и защищать граждан Украины в Соединенных Штатах», — заявил министр Алехандро Майоркас.

Отмечается, что полномасштабная война России против Украины является крупнейшей военной операцией в Европе со времен Второй мировой войны и привела к гуманитарному кризису.

Статус защищенных лиц могут получить украинцы, которые находились в стране по состоянию на 1 марта.

«Люди, которые попытаются прибыть в США после 1 марта 2022 года, не будут иметь права на участие в программе», — указано в сообщении.

Чтобы получить статус защищенного лица, необходимо подать заявку и предоставить документ о разрешении на работу (Employment Authorization Document, EAD).