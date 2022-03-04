Чешские оружейники передали для Украины свою продукцию 4.03.2022, 3:46

Чехия отправит сотни пулеметов и автоматов.

Министерство обороны Чехии дополнительно направит Украине оружие и боеприпасы на сумму 17 миллионов крон (около 22 млн грн).

Как сообщает "Европейская правда" с заседанием на Dennik.cz, министерство получило их подарок от чешских вооруженных компаний.

"Каждый заряд имеет значение! Нам оружейники дали, мы сразу Украину. Чехия отправит сотни пулеметов, автоматов, более 100 тысяч патронов и около тысячи тактических перчаток на 17 миллионов крон", – утверждают в министерстве.

Передачу подарка Украине приняло чешское правительство на внеочередном заседании вечером 3 марта.

Напомним, Чехия передала на помощь Украине против российского вторжения военной техники на сумму более 650 миллионов крон.

Также в чешском правительстве освободили от ответственности тех граждан, кто решит сразиться в конфликте с РФ на стороне Украины.

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