На Запорожскую АЭС пропустили пожарных
- 4.03.2022, 4:29
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Поздно ночью 4 марта на Запорожской АЭС возник пожар.
На Запорожскую атомную электростанцию пропустили пожарных.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
«Пропустили пожарных», - коротко написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могли начать ликвидацию пожара.
Этот энергоблок еще неделю назад был подключен к сети, а несколько дней назад его перевели в состояние планового ремонта.
Ранее пресс-секретарь Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.