На Запорожскую АЭС пропустили пожарных 4.03.2022, 4:29

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Поздно ночью 4 марта на Запорожской АЭС возник пожар.

На Запорожскую атомную электростанцию пропустили пожарных.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

«Пропустили пожарных», - коротко написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могли начать ликвидацию пожара.

Этот энергоблок еще неделю назад был подключен к сети, а несколько дней назад его перевели в состояние планового ремонта.

Ранее пресс-секретарь Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.

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