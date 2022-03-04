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Зеленский сделал заявление об обстреле Запорожской АЭС

  • 4.03.2022, 5:13
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Зеленский сделал заявление об обстреле Запорожской АЭС

Президент Украины призвал Европу «проснуться».

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о российских обстрелах Запорожской атомной электростанции в Энергодаре ночью 4 марта и последующем пожаре на территории АЭС. Глава государства подчеркивает, что оккупанты бьют по станции прицельно и готовились к такой атаке.

Президент Украины предупредил, что такие обстрелы могут закончиться повторением Чернобыльской катастрофы, и призвал мир безотлагательно реагировать на действия агрессоров.

«Европа сейчас должна проснуться!»- подчеркивает он.

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