Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на ЗАЭС
- 4.03.2022, 6:23
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На Запорожской АЭС произошел пожар после обстрела российских оккупантов.
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции.
Помимо разговора с Байденом, Зеленский провел разговоры по поводу ЗАЭС с Шарль Мишелем (президент Европейского совета), Олафом Шольцом (канцлер Германии), Борисом Джонсоном (премьер-министр Британии), Анджеем Дудой (президент Польши).
Зеленский также отметил, что «связались с председателем МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси».
На Запорожской АЭС произошел пожар из-за обстрелов россиян. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля. Горит помещение учебного и лабораторно-бытового корпуса.