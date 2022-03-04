закрыть
4 марта 2022, пятница, 7:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МАГАТЭ призвало прекратить боевые действия в Энергодаре и возле Запорожской АЭС

  • 4.03.2022, 7:04
МАГАТЭ призвало прекратить боевые действия в Энергодаре и возле Запорожской АЭС

Сегодня ночью российские военные атаковали ЗАЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало прекратить боевые действия в районе Запорожской атомной электростанции и в самом Энергодаре. Заявление генерального директора организации Рафаэля Гросси было опубликовано на сайте МАГАТЭ.

В организации сообщили, что 3 марта Украина проинформировала МАГАТЭ, что большое количество российских танков и пехоты "прорвали блокпост" возле Энергодара и направляются в сторону АЭС. В городе и на подступах к станции начались бои. Украинские власти назвали ситуацию критической.

Гросси сказал, что МАГАТЭ продолжает консультации с Украиной и другими странами "с целью оказания максимально возможной помощи стране, поскольку она стремится поддерживать ядерную безопасность в нынешних сложных обстоятельствах".

Около 5.00 4 марта МАГАТЭ сообщило в Twitter, что получило информацию от украинского регулятора про отсутствие данных об изменении уровня радиации в районе АЭС.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на Запорожской АЭС не затронул основное оборудование, персонал станции принимает меры по ликвидации последствий", – сказано в другом твите.

В связи с серьезной ситуацией на Запорожской АЭС МАГАТЭ перевело свой Центр по инцидентам и аварийным ситуациям в режим "полного круглосуточного реагирования", отметила организация.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг Владимир Халип
Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников