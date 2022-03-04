В учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС локализовали пожар 4.03.2022, 7:26

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Жертв и пострадавших предварительно нет.

В 06:55 в пятницу, 4 марта, пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС был локализован. Площадь возгорания — 2 тыс. м. кв.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что жертв и пострадавших предварительно нет.

Сегодня в пресс-службе Запорожской атомной электростанции сообщили, что в результате обстрелов российскими оккупационными войсками на ЗАЭС начался пожар. Пожарные не могут начать тушить огонь из-за обстрелов. Оккупанты попали в первый энергоблок.

В ГСЧС проинформировали, что возник пожар в учебно-тренировочном корпусе на территории Запорожской атомной электростанции. Тушение пока не началось. В настоящее время работает один энергоблок ( четвертый) из шести.

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