Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину 4.03.2022, 8:35

Будут расследоваться преступления российских оккупантов.

Группа следователей Международного уголовного суда в Гааге выехала в Украину для расследования по коллективному международному иску против России касательно ее военных преступлений, сообщает BBC.

Отвечая на вопросы журналистов в четверг, главный прокурор трибунала Карим Хан дал понять, что действия российской стороны подпадают под юрисдикцию суда.

"Любая сторона, которая напрямую целит в гражданское население и гражданские объекты, совершает преступление, определенное Римским статутом Международного уголовного суда и международными гуманитарными законами", — заявил Карим Хан.

Ранее Хан заявлял, что стартовало расследование дела "возможных военных преступлений", совершенных Россией в Украине. Прокурор уточнил, что уже видит признаки военных преступлений и преступлений против человечности.

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