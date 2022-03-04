Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину
- 4.03.2022, 8:35
Будут расследоваться преступления российских оккупантов.
Группа следователей Международного уголовного суда в Гааге выехала в Украину для расследования по коллективному международному иску против России касательно ее военных преступлений, сообщает BBC.
Отвечая на вопросы журналистов в четверг, главный прокурор трибунала Карим Хан дал понять, что действия российской стороны подпадают под юрисдикцию суда.
"Любая сторона, которая напрямую целит в гражданское население и гражданские объекты, совершает преступление, определенное Римским статутом Международного уголовного суда и международными гуманитарными законами", — заявил Карим Хан.
Ранее Хан заявлял, что стартовало расследование дела "возможных военных преступлений", совершенных Россией в Украине. Прокурор уточнил, что уже видит признаки военных преступлений и преступлений против человечности.