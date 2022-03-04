О чем Путин лжет россиянам 3 Славомир Сераковский, Project Syndicate

4.03.2022, 8:31

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Как и нацистскую Германию, российского «фюрера» снедает миф о ноже в спину.

Режим Владимира Путина запретил российским СМИ называть его вторжение в Украину «войной». Его надо представлять как «операцию по освобождению Украины от неонацистов»

Государственное агентство РИА Новости публикует оголтелую пропаганду, утверждая, что Россия «взвалила на себя вторично груз ответственности за освобождение соседней Украины от нацизма». Читателям сообщается, что «нацизм, лишь чуть забив косметическим консилером и качественной пудрой свастику», был «главным методом строительства украинской государственности». Сегодня Россия проводит «операцию по денацификации» в интересах всей Европы, даже если сама Европа этого не понимает.

Стоит проанализировать эту пропаганду, потому что пропаганда играет важную роль в поддержке путинской диктатуры, особенно в периоды кризиса. А без путинской диктатуры, конечно, не было бы никакой войны в Украине. Чем дальше будет начатая Россией военная кампания от того, на что он надеялся, тем сильнее он станет полагаться на пропаганду.

На протяжении многих лет Путин говорил российскому народу противоречивые вещи о России и Украине. В течение двух первых президентских сроков (2000−2008 годы) он амбициозно хотел модернизировать Россию и углублять ее связи с Западом. Но затем он вошел во вкус власти и начала думать, прежде всего, о ее удержании. На смену модернизации пришло брутальное полицейское государство, а теперь, размышляя о своем месте в истории, он пришел к выводу, что без Украины Россия не сможет быть мировой державой. Однако в момент его вступления в должность Украина была пророссийской, а Кремль обладал значительным влиянием на эту страну. Он потерял украинские сердца и умы из-за совершенной им аннексии Крыма и захвата 7% украинской территории в 2014 году.

Помимо провала модернизации России и отчуждения Украины, Путин совершил множество невынужденных ошибок, которые будущие поколения россиян ему не простят. Вспомните, что сначала Путин даже подумывал о вхождении России в состав Евросоюз и НАТО. И не собирался отказывать Украине в праве на суверенитет. Когда в мае 2002 года ему задали вопрос по поводу украинского заявления о желании страны вступить в НАТО, он ответил:

На протяжении многих лет Путин говорил российскому народу противоречивые вещи о России и Украине

«Что касается расширения НАТО, вы наше отношение к этому вопросу знаете. Оно не меняется, но это совсем не значит, что Украина должна остаться в стороне от процессов, которые идут на пользу укреплению мира и безопасности в Европе и на Земле в целом. Украина — суверенное государство, и сама вправе выбирать путь обеспечения своей собственной безопасности».

Но когда во время Оранжевой революции 2004 года украинцы вышли на улицы, протестуя против коррупции и фальсификации выборов, Путин испугался. А что если когда-нибудь россияне решат поступить так же? К 2008 году Путин уже занимал новые позиции. Выступая на заседании Совета НАТО-Россия в Бухаресте, он представил первые варианты идей, которые сегодня довели его до развязывания агрессивной войны против Украины. Если бы правительства западных стран восприняли тогда его всерьез, они бы не потратили последние три месяца, гадая по поводу его намерений, и они, наверное, предоставили бы Украине больше оружия и денег. Свои намерения Путин сформулировал очень четко:

«Юг, юг Украины полностью, там только одни русские. Кто нам может сказать, что у нас там нет никаких интересов… Но на Украине там одна треть вообще этнические русские. Из 45 миллионов человек, по официальной переписи только, 17 миллионов русских. Есть регионы, где целиком только русское население проживает, скажем, в Крыму; 90% — это русские. Украина в том виде, в котором она сегодня существует,… получила территории от Польши — после Второй мировой войны, от Чехословакии, от Румынии… Значит, от России огромные территории получила на востоке и на юге страны. Это сложное государственное образование. И если еще внести туда натовскую проблематику, другие проблемы, это вообще может поставить на грань существования самой государственности».

Заявленные им данные переписи населения неверны: 17 млн — это лишь число украинцев, которые сказали, что русский для них является языком номер один; и на тот момент этнические русские составляли не более 60% населения Крыма. Но дело в другом: Путин 14 лет назад просигнализировал, что может воспользоваться исторически ревизионистскими заявлениями о русских меньшинствах за пределами российских границ в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других стран. Тем самым он пошел по стопам Адольфа Гитлера, который за шесть месяцев до вторжения в Польшу, воспользовался немецким этническим меньшинством, проживавшим за рубежом, в качестве предлога для уничтожения демократической Чехословакии.

Кроме того, как и нацистскую Германию, Путина снедает миф о ноже в спину. Вторя немецким националистам 1920-х и 1930-х годов, он не может смириться с тем фактом, что СССР пал, не проиграв Западу на поле боя. Единственное объяснение сводится к тому, что страну предали элиты, развалившие великую страну изнутри.

Путин явно знает об этих исторических параллелях, поэтом ему видятся марширующие нацисты везде, но только не в собственной стране. Однако именно он регулярно пользуется помощью неонацистов, таких как Дмитрий Уткин, военный наемник из ЧВК Вагнер — частной армии, которую финансируют прокремлевские олигархи. На ключицах и груди у Уткина татуировки Waffen-SS.

Как в случае с нацистской Германией, провокации Кремля выглядят невероятно абсурдными. Россия демонстративно и брутально нарушает международное право, пытаясь унизить Украину и запугать развратный Запад. Именно поэтому пропаганда Кремля столь активно старается очернить президента Украины Владимира Зеленского как наркомана и неонациста, хотя он еврей, его дедушка сражался с нацистами во время Второй мировой войны, а многие его родственники погибли во время Холокоста.

Вплоть до последнего времени российская пропаганда срабатывала не только в России, но и на Западе. Помимо американских республиканцев, которые открыло поддерживали Путина, многие немцы долгое время не понимали, что не все советские жертвы нацизма были русскими. Более того, нацизм унес больше украинских жертв, а украинский солдат был первым, кто открыл ворота Освенцима.

Что бы ни случилось в Украине, Москва уже проиграла войну за сердца и умы. Период малодушно терпимого отношения к России заканчивается. Во всем мире украинский народ и его лидеры сегодня воспринимаются как герои. А по мере того как все больше мешков с трупами будет прибывать в Россию или сжигаться в мобильных крематориях, даже ближайшие сторонники Путина могут начать ставить под сомнение его власть.

Славомир Сераковский, Project Syndicate

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