закрыть
4 марта 2022, пятница, 9:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

6 марта на экранах Москвы вместо фильмов будут показывать «Лебединое озеро»

10
  • 4.03.2022, 8:49
  • 13,368
6 марта на экранах Москвы вместо фильмов будут показывать «Лебединое озеро»

Что случилось?

В России вместо голливудских фильмов в кинотеатрах начнут показывать балет. Так, с 6 марта на киноэкранах в Москве будут демонстрировать балет Большого театра "Лебединое озеро".

Об этом сообщает издание Colta. Первый такой сеанс состоится в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" 6 марта в 14:00.

Балет планируют транслировать до 28 марта в разных сетях кинотеатров по всей Москве.

Отметим, что во времена Советского Союза балет "Лебединое озеро" показывали по телевизору в дни смерти генеральных секретарей, а также во время августовского путча 1991 года. Таким образом власти занимали все каналы телевещания, чтобы отвлечь внимание народа от событий в стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг Владимир Халип
Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников