6 марта на экранах Москвы вместо фильмов будут показывать «Лебединое озеро» 10 4.03.2022, 8:49

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Что случилось?

В России вместо голливудских фильмов в кинотеатрах начнут показывать балет. Так, с 6 марта на киноэкранах в Москве будут демонстрировать балет Большого театра "Лебединое озеро".

Об этом сообщает издание Colta. Первый такой сеанс состоится в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" 6 марта в 14:00.

ААААААА

Они реально это сделали!!!!! pic.twitter.com/lWYUMeXdEY — Сергей Нещадим (@nevedimka123) March 3, 2022

Балет планируют транслировать до 28 марта в разных сетях кинотеатров по всей Москве.

Отметим, что во времена Советского Союза балет "Лебединое озеро" показывали по телевизору в дни смерти генеральных секретарей, а также во время августовского путча 1991 года. Таким образом власти занимали все каналы телевещания, чтобы отвлечь внимание народа от событий в стране.

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