The Times: На Зеленского за последнюю неделю было как минимум три попытки покушения 10 4.03.2022, 9:29

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Кремль отправлял в Киев две разные группировки.

Издание The Times сообщает, что за последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было как минимум три попытки покушения (перевод — УНИАН).

На убийство украинского президента были отправлены две разные группировки - наемники прокремлевской группировки Вагнера и чеченский спецназ. Каждый раз покушения срывались благодаря сотрудникам российского ФСБ, выступающим против войны с Украиной, пишет издание.

Наемники "Вагнера" в Киеве понесли потери во время своих попыток и были обеспокоены тем, насколько точно украинцы предвидели их действия. Источник, близкий к группе, сказал, информированность службы безопасности Зеленского стала для них "жуткой". Также в субботу на окраине Киева было предотвращено покушение группой чеченских наемников, которые были ликвидированы.

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