Федерация тяжелой атлетики отстранила белорусов от международных соревнований 4.03.2022, 9:54

Решение было принято из-за агрессии против Украины.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила, что отстраняет спортсменов из Беларуси и России от международных соревнований. Это решение было принято на фоне войны в Украине. В пресс-релизе IWF говорится, что федерация поддерживает рекомендацию Международного олимпийского комитета, который рекомендовал спортивным федерациям не допускать белорусских и российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

В IWF отметили, что «осуждают вторжение России в Украину».

«Исполнительный совет IWF решил приостановить участие всех спортсменов, официальных лиц и технических представителей России и Беларуси в любых международных соревнованиях по тяжелой атлетике. Кроме того, в этих странах не будут проводиться мероприятия под эгидой IWF», — сообщили в федерации.

В IWF назвали принятые меры превентивными и направленными «на сохранение целостности спорта», а также на защиту безопасности всех спортсменов из упомянутых стран.

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